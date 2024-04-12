精神病中小生5年增兩倍 教局：加強支援精神健康 上學年開支8700萬

教育局回覆立法會議員狄志遠查詢，提供數據顯示公營普通學校的中小學精神病患學生持續增加（見表），小學方面，由2018/19學年的150人，升至上學年370人，增逾一倍；至於中學，則由2018/19學年的450人，增至上學年1610人，增逾兩倍。

教育局又指，去年學童自殺的個案呈升勢，局方與醫衛局、社署等跨部門合作，包括在全港中學推行三層應急機制。局方指，去年接獲32宗中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，較上一年的25宗增7宗。

教育心理學家減少

另外，教育局文件在回覆議員陳凱欣查詢指，教育心理學家人數正減少，由2021/22學年的92人，減至上學年79人；與此同時，上學年只有3人新入職。

局方強調，非常重視學生的健康成長，透過課程、資訊、活動、培訓及專業支援等，以及加強支援有自殺風險等有精神健康需要的學生，上學年相關開支達8700萬元。局方今年1月至3月用320萬元，為教師、社工和校本教育心理學家等學校輔導人員，提供40多個工作坊，盼聚焦地提升他們在照顧有精神健康需要的學生的知識與技能。

製短片動畫廣告

介紹正向家長教育

教育局續稱，透過製作政府宣傳短片、家長教育動畫系列及利用鐵路或巴士車身廣告、電台廣播、報章、網上平台等做宣傳，讓家長、學生及教師進一步認識正向家長教育。