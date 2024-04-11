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教育

港大牙醫QS全球第3 教育第7

【明報專訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布世界大學學科排名，本港4科位列全球頭10名，較去年多一科。港大牙醫學排全球第3，維持去年水平，港大教育學則排全球第7，較去年升一名。港大稱，過去10年牙醫學八度躋身全球三甲，院長傅立明說，學院成就歸功於學術團隊，包括持續增加的研究生。

科大人工智能排第10

全球95個國家或地區、逾1500間大學的1.6萬個大學課程參與排名，QS劃分56個學科類別。本港9間院校共204個學科上榜，其中63%（129科）屬全球首100名。排名考慮學科的學術聲譽、僱主聲譽、每篇論文被引用率、評估研究生產力和影響力的「H指數」及國際研究網絡。

中大護理學由去年排全球第16，躍升至今年第8，中大稱無論各排行榜成績如何，會續專注於創新研究和教育。科大數據科學及人工智能學科排全球第10，科大稱將在「教學產研」各方面不斷求進。

QS高級副總裁Ben Sowter表示，來自全球新興經濟體的競爭不斷增加，為傳統教育強國或地區添壓力。

至於社會政策及行政學科類別，港大由去年全球第10，跌至今年21名；城大則由第50名，跌至51至100名的組別；嶺大、中大跟去年一樣維持51至100名的組別。該科全球榜首是美國哈佛大學，其次是英國牛津大學。

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