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教育

直資議會稱升中學童回升 「抽飛」比率個位數至三成

【明報專訊】現時正值升中選校階段，家長可同時為子女報讀官津及直資學校。但已獲直資校招收的學生，如擬升讀上月在自行階段獲派的官津校，最遲昨天須到直資校取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本（俗稱「抽飛」）。直資學校議會主席陳狄安表示，適齡升中學童將回升，料中學報讀情况較去年好，又指「抽飛」比率因校而異，由個位數至三成不等。

陳狄安稱，下學年適齡升中學童稍微回升，不論是否直資中學，「（整體）申請、報讀的人數也應比往年理想」，又謂不應直接比較直資與官津中學，形容兩者提供不同的教育模式，「不是競爭的對手」。

另外，位於觀塘的直資慕光英文書院校長張永豐昨表示，近年直資教界整體招生情况「艱難咗」，但他認為因該校具特色、受歡迎，鮮有家長「抽飛」，「感受不到（與津校競爭的）壓力」。

三成直資中學提供非本地課程

今學年全港有59間直資中學。教育局昨回覆本報，19間（32%）直資中學為小部分中五、六生提供非本地課程，包括IBDP（國際文憑大學預科課程）及GCE A-level（英國普通教育文憑高級程度考試）。

慕光英文書院昨公布獲教育局及考評局批准，於2025/26學年起開辦GCE A-level課程。張永豐稱，首兩屆提供約20至30個學額，預留小量名額供插班生報讀，將按學生成績、英語能力、面試表現招生。翻查資料，教育局現規定直資校的非本地課程學生人數，不准多於全級總人數一半。

校方下學年起於中四級推展預備班，學生可從數學、商學、經濟、化學、物理或生物科中「六揀三」。張永豐表示，該校不時有中學文憑試（DSE）考生因中文或數學科不及格而「脫腳」，縱使其他科目成績非常優異，亦未能跨過入大學門檻，須循副學士升學或來年重考。他認為，GCE A-Level的學生只需按興趣，專注讀3科，盼「救到一個得一個」，讓嚴重「偏科」的學生也順利升學，冀提高校內升學率。

相關字詞﹕抽飛 直資中學 慕光英文書院

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