教局估算升中派位增900人 津小議會：各區有別 可進取選校

家長須於下月初將填妥的中一派位選校表經子女的小學交回教育局。在表格上，甲部可選3間中學，不受校網限制，乙部則可按學生所屬的校網選30間中學。已登記電子平台用戶「智方便+」的家長，則可由昨起至5月6日網上交表。

津貼小學議會主席蘇炳輝昨向本報說，即使教育局估算參加中一派位的人數增加，各區情况不盡相同，加上指仍有學生準備移民離港，認為局方數字未必準確。

蘇炳輝又稱，不論人口升跌，中學現時學額多，建議家長留意心儀的中學提供多少學額，並考慮子女成績次第，可以在選校表首三志願，採取較進取的策略，但要自行設保險線，「到第四至五志願，要保守一點，確保成績足以穩入」。

校長：今年度仍位多人少

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀說，雖有來自內地的輸入人才計劃受養人來港入學，「中學亦有收多了內地生的迹象」，但仍未解決學生人口一直下跌的問題，今年度仍存在「（學）位多人少」的情况，因此建議家長可較過去幾年「更進取」選中學，在第一、二志願選擇心儀和具競爭的中學，但到第三志願應選「較穩陣」有把握獲取錄的學校。

陳續稱，可善用選校表甲部揀選其他區的學校，以爭取入讀心儀學校的機會，指家長可先向小學了解子女的成績次第，「學生在本區的成績可能是band 2，但在他區可能屬band 1」，強調須考慮區情。