DSE筆試首日手機簽到 考評局：沒異常報告

根據考評局統計資料，共3791人報考DSE視藝科。考評局昨稱，DSE視藝科動用逾50個一般試場、約200個特別試場，今屆所有一般試場均推行PESS2，系統集合考生出席紀錄，供考務人員點算答卷、交特別室報告等，局方盼提升試場的考務工作效率。

沒自行簽到「不影響資格」

考評局昨回覆本報稱，DSE進行期間一直監察「報到易」運作，指系統暢順，部分考生或因其手機的不同情况，沒使用「報到易」自行簽到，改由監考員開考後為考生點名。考評局秘書長魏向東說，沒有自行簽到的考生，「不影響應考的資格」。

在深水埗一個試場，昨不少考生均認為「報到易」方便易用，又指所屬學校亦曾舉辦講座，講解如何使用程式。

考生蔡同學稱，約一分鐘能完成簽到。考生何同學指程式可確保自己沒有坐錯位置。

學校試場之一的英華書院，校長陳狄安表示，共51名考生在該校考試，看不見有考生因簽到困難舉手求助，認為流程順暢，又稱系統可方便監考員，讓他們可查閱考生有否坐錯位置或到場。

按DSE「評核大綱」，視藝科一半分數來自公開試，另一半來自校本評核，前者設「視覺形式表達主題」及「設計」兩卷，考生選其中一份作答。

今年「視覺形式表達主題」卷的考題，包括以日本藝術家村上隆《花》、明代畫家陳洪綬《玉堂柱石》入題，要求考生描述、分析及比較兩幅作品的形式和表現，並作評價。另有題目要求考生以《想飛的翅膀》為主題，創作一件平面作品。至於「設計」卷，有題目要求考生評價廣州「學仕里」公園設計。

考生蔡同學說，她選答卷一的《想飛的翅磅》題目，她以畫作表達無論遇到任何困難，畫中女生仍會衝破障礙、勇敢追夢。她表示今屆試題較往年簡單，「心情還好」，又對即將開考的主科感到緊張，尤其是英文科。