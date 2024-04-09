公經社課本 引《憲法》談公民權利 均藉防疫闡「權利非無限制」 校長：糾舊科過分談自由

5出版社共6書已過審

今學年約70間中學試行公經社科，首年不設教科書，上月底5間出版社共6套中一課本已通過送審，列入教育局適用書目表。本報翻閱各課本，發現各書在「權利與義務」單元均設獨立章節講述《憲法》保障的中國公民權利與義務（見表），其中香港教育圖書公司《探索．慎思．明辨》以14頁講解《憲法》內容，佔整個單元近三成篇幅，佔比為各課本最高。

創知中學校長黃晶榕表示，本港經歷2016年「旺角暴動」、2019年「反修例」，「衝擊一國意識，亦出現港獨意識」，使教育界反思並加速推動《憲法》教育，他認為「生社科課程引用《基本法》過分地談自由，學生沒社會、國家責任感」，相信公經社科大幅增加《憲法》內容可改善相關問題。他說課程以疫情為例，學生記憶猶新，更明白權利與義務概念。

有教師關注是否較引基本法佳

有正試行教公經社科的不願具名中學教師關注，新科以《憲法》做切入點後是否較過往用《基本法》引入課題好，亦質疑可否扭轉將社會事件歸因於教育有問題。

正試行公經社科的北角協同中學副校長黃中偉表示，新科較生社科側重《憲法》教育，盼從小培養學生國民身分認同，「我們雖然在香港，但亦是中國公民，也要認識一下《憲法》」。

有書提遊行「不得損他人路權」

各課本均設獨立章節講述作為香港居民的權利與義務，強調「行使權利非全無限制」。當中教圖《探索．慎思．明辨》有7頁講述權利與責任間平衡和取捨，達該章節近半（46.7%）內容，佔比多於其他課本，舉例行使遊行自由時「不得損害他人使用道路的權利」、「須先獲不反對通知書」。

此外，僅齡記的課本建議教師引啟蒙思想家伏爾泰名言「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，屬沿用生社科課程大綱及指引內容。教圖《新視野》列明「香港市民能發表自己的意見，甚至表達對政府的不滿」。現代的課本則稱學生可「關心香港事務，向政府提出改善施政建議」。

均强調守法 兩書提無罪假定

至於「法治」概念，只有齡記和教圖《新視野》的課本提及普通法「無罪假定」原則，《新視野》並列「寧縱莫枉」概念，謂「控方有舉證的責任」、「若非嚴重個案，被告有權保釋候查」等。

所有課本皆強調「任何人都須守法」，其中明報教育出版形容守法是「維護法治的第一步」，雅集的課本則稱「儘管出於善意，違反法律的人都須承擔法律責任」。

明報記者 葉希雯 鄧佾文