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教育

八大唯一不斷莊 將專注學生權益盼吸會員 科大學生會：要關注的，續關注

【明報專訊】近年學生組織力量趨疲弱，大多資助大學缺乏學生會運作。科大學生會是8間資助大學中唯一連續3年無「斷莊」，內閣「烯渝」上月補選當選，準備換屆。候任學生會近日接受本報訪問，會長唐寶謙形容參選有必要，冀堅持「延續過去」，避免「斷莊」動搖學生會認受性。他稱上任後會聚焦科大生的校內權益，從做好學生福利入手，盼維持會員人數，甚至吸納更多人入會。

會員佔學生7% 做好福利凝聚

多間資助大學先後不再承認學生會，現時八大僅科大有學生會上任（見表）。唐寶謙表示，「上莊」盼延續學生會，任內將聚集處理校內學生權益多於校外的社會議題，但「要關注的事，仍然會去關注」。他稱，學生會在社會上或有不同角色，但前提是保障學生權益，「如果搞不定學校事務，很難再談其他議題」，認為「做好福利也是一個方法，去凝聚屬會及整個學生群體」。

校方2022年起不代收學生會會費，該會會員亦因此由過往高峰期數千人，減至現時約1200人，佔本科生及碩士生（共1.7萬人）約7%。唐寶謙稱，科大生普遍不太關注校政，「可能不知道我們在做什麼，或者那些錢（會費）會如何使用」，將加強宣傳接觸潛在會員，讓科大人「知道這個地方還有學生會在做事」，冀維持甚至吸納更多會員。

指校方熱中「分擔」 擬爭重掌迎新周主辦權

科大學生會每年9月舉辦迎新周，屬會可趁機宣傳和招募新會員，惟去年一改傳統，校方收回主辦權。唐寶謙稱學生會擬爭取重掌主辦權。他指大學近年熱中「分擔」學生會工作，不少傳統乃至「上莊」文化日漸式微，「這是一個sign（象徵），反映學生會可做的事愈來愈少」。

科大回覆本報查詢稱，學務長辦公室一向支持學生組織舉辦活動，近年校內學生組織漸增，辦公室要平衡不同團體的需求，「確保所有學生組織能公平共享大學的空間和資源」，稱每年9月會預留場地予學生會及屬會等舉辦迎新周。

冀與大學保持合作 遇事會發聲

談及與大學關係，唐寶謙表示，學生會要擔當大學與學生溝通的橋樑，加上很多工作均需與大學交流以至「互相幫助」，舉例籌辦活動須申請借用學校場地，「不可能一整年也好像要對着幹」，期望任內能與校方「保持到合作關係」。不過他強調，倘任內遇事要強硬表態，學生會必定會發聲，「有些事可能現階段爭取不到，但學生會現有的權利，至少不要倒退」。

明報記者 葉希雯

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