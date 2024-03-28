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教育
2024年3月28日星期四
公民學堂 第060期
確診糖尿堅毅不改 小六生獲心儀中學取錄
教師語言要求下學年改 轉考國家普通話試IELTS
時事懶人包：港勞動參與跌
放眼中國：圍爐煮茶
影視看文化：春光似海 盛世如花
知識寶庫：內地促電子支付便利遊客 生物識別漸成趨勢
EMO收件匣：尊重對方的親密關係
EMO收件匣：挑戰題答案
透視救援：移民命喪海上墳場
放眼經濟：劏房租務管制
世界之趣：加國的動物世界
世界之趣：和動物相處要守禮
世界有話題：地中海與橄欖油
你是誰：怪奇歌姬
放眼中國：圍爐煮茶
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【明報專訊】內地消費熱潮來得快去得亦快。近年年輕人流行「圍爐煮茶」，即與好友到茶館邊喝茶邊閒談，不過很快被指「過氣」，現更流行「圍爐罐罐」。
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