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教育

教師語言要求下學年改 轉考國家普通話試IELTS

【明報專訊】現時英文和普通話科的常額教師，均須達到「教師語文能力要求」，可參加考評局和教育局合辦的「語文能力評核」，政策由2000年沿用至今。教育局昨致函全港中小學，宣布下學年起停止與考評局合辦評核，改以IELTS（國際英語水平測試制度）、國家語言文字工作委員會普通話水平測試取代。

今年9月起，在職或擬任英文科教師，如未持相關學位和師資培訓，須參加IELTS，在整體評級達7.5級或以上，且同一成績單上，聆聽、閱讀、寫作和口語均達到不低於7.0級。如做英文科主任，則要在IELTS整體評級達8級或以上，同一成績單上各項目均不低於7.5級。不過，如英文科教師持相關資歷，可在今年9月30日前向教育局申請豁免考試。

至於普通話科，在職或擬任教師須參加國家語言文字工作委員會普通話水平測試，取二級甲等或以上成績。此外，教育局維持英文和普通話科教師，須通過課堂語言運用評核的要求（見表）。

教育局在通函解釋，現有政策推行逾20年，但隨英文、普通話科教師的整體語文能力不斷提升，局方因應業界及持份者的關注、學生的學習需要及學校人力資源調配的需要等，決定推出新要求。

津中議會：更方便

津貼中學議會主席李伊瑩說，以英文科為例，改用IELTS，考試場次大增，加上不少大學生未畢業已考IELTS，較考評局和教育局一年一度舉辦的「教師語文能力要求」更方便，「萬一不達標，亦可盡快補考」。

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，比較不同考試的試卷前，難言新安排對教師語文水平要求是否提高，但相信改用坊間考試，更方便有志任教兩科的教師。

相關字詞﹕普通話 英文 教師語文能力評核

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