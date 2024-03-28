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教育

確診糖尿堅毅不改 小六生獲心儀中學取錄

【明報專訊】「我希望自己大個之後，不會成為別人的累贅。」小六學生何珮瑩於兩年前突酮酸中毒，留院治療逾月後，確診一型糖尿病，自此每天須自行注射至少4針胰島素。治療永沒了期，卻擊不倒珮瑩的堅毅樂觀心態，重返校園後，她在校內考試仍保持前列成績，昨升中自行派位放榜，她終獲心儀中學取錄。學業以外，珮瑩亦醉心編程，她期盼為糖尿病人設計應用程式，「拍張照便知道那餐飯的碳水化合物攝取量」，省卻餐前計算的「麻煩」。

明報記者 葉希雯

一場大病，顛覆了中華基督教會基真小學學生何珮瑩的生活。兩年前正值疫情，珮瑩如常上下課，惟身體屢響警號，「很容易攰，難以集中精神」，至求醫時已因酮酸中毒而須接受深切治療，其後確診一型糖尿病，暫沒根治方法。病訊傳來，珮瑩雖感傷心，卻也很快接受，開始每天餐前自行往肚皮或大腿注射胰島素，憑樂觀態度面對纏身病魔，「既然已有這個病，就順其自然，醫生教我怎做，我就怎做，也不算很困難」。

重返校園後，珮瑩不能再如以往般上課時只專心聽講，亦須時刻留意手表上的血糖值，稍有下跌便須「補糖」，每天三餐更要嚴陣以待，飯前須計算碳水化合物量並自行注射胰島素，嚴格控制血糖量。她憶述，出院不久便迎來校內期末考，當時頗擔心缺課逾月會跟不上學業進度，「但最後的成績，與上一次相比也不算是有很大差別」。

珮瑩現在的成績優秀如往昔，並重拾對編程的興趣，例如設計出巴士到站預報系統。她正構思一款糖尿病人專用的應用程式，讓同類病人可拍照計算每餐的碳水化合物攝取量，稱自己確診初期計算碳水量時，「經常要翻書或上網找，也頗麻煩」，盼新應用程式能助己助人。

盼貢獻社會 不被人嘲笑

中一自行分配學位結果昨日出爐，珮瑩獲心儀女校保祿六世書院取錄。她說未有志願職業，盼在中學找到自己喜歡的工作，冀未來勿成他人「累贅」，「我希望可以幫到別人，對社會有貢獻，不會因為有這個病而讓自己被人看不起，或被人嘲笑」。

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