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教育

為校隊做運動物理治療 理大生學以致用獲領袖獎

【明報專訊】理工大學自上學年起推出「學院學生領袖獎」，嘉許具領導素質、在修讀範疇表現優秀的學生。今屆得獎者之一是物理治療學 （榮譽）理學士學位四年級生黃國姿，她日前受訪分享讀書樂趣，指在學系安排下，為女子排球校隊做運動物理治療服務，亦擔任組長負責統籌工作，最難忘球隊勝出比賽後，與負責物理治療的同學分享喜樂，「（我們）覺得自己的付出和陪伴都有回報，見他們狀况好轉，感到很欣慰」。

黃國姿曾獲校方安排到泰國的兒童醫院做實習，指有助她了解兩地醫療系統之別，舉例指在當地遇上不少罕見的遺傳疾病，讓她開眼界，獲益良多。她亦有於本港公立醫院做實習，從中學會與其他專科合作。她以評估病人可否出院為例，「除了能否走路行出醫院外」，亦要考慮其飲食安排、家居設備等，所以需要與營養師、職業及言語治療師等合作，讓病患有更全面照顧。

畢業在即，黃國姿談到未來發展路，稱自己對肌肉、骨骼等專業知識有興趣，亦想更了解神經科及兒科，加上認為自己擅長做急症，故希望繼續在公立醫院服務，「浸一浸，看不同的病例」，並與不同專科的醫護交流，亦盼克服自己的不足之處。

cGPA3.98 外地生獲卓越獎

另外，理大每年都頒發「卓越學生獎」予品學兼優的全日制本科生，表揚在學業、研究或個人發展方面有優異表現的學生，當中9名來自不同學院的學生會獲頒「學院卓越學生獎」。今年得主之一是管理學（榮譽）工商管理學士課程學生李芯彤，她上學年的成績平均積點（cGPA）為3.98。

李芯彤來自馬來西亞，一直希望體驗不同地方文化，「所以踏出自己的舒適圈到國外學習」。她指自己由中學開始修讀商科，當年規劃升學時，也曾考慮到新加坡，最終選擇與馬來西亞「較不同」的香港，「想去遠一點，來到多元文化的地方」，樂見香港政府和校方提供不同財政支援，減輕學生經濟負擔。

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