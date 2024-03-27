DSE手機簽到 考評局：核對身分不接受截圖

今屆DSE各科筆試在下月9日展開。考評局昨提醒，將在所有一般試場推行「第二代公開考試支援系統（PESS2）」，包括禮堂、課室試場，以及英文科聆聽考試特別室。局方建議考生預先在手提電話下載「報到易」，並於試場內自行簽到，但完成後便應關機，將電話置於座位下當眼處。

考評局強調，在試場內，試場主任及監考員核實考生身分時，不接受考生以「報到易」或「HKDSE App」內的資料、截圖或准考證和身分證的副本，作為考生的有效身分證明文件，提醒考生「務必帶齊准考證正本和身分證正本應考」。

必須帶齊准考證身分證

過往不時有考生在試場拍照並上載社交媒體。考評局再次提醒考生勿「打卡呃like」，指如考生在試場拍照並在網上公開展示，科目成績會被降級。局方又指，考生亦不應拍攝獲派發的條碼貼紙。如發現考生在考試進行時未關掉電子器材，其科目成績會被扣分或降級；如考生在試場拍照、錄影或錄音、拍攝或帶走剩餘的條碼貼紙，同樣會被扣分。