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教育

DSE手機簽到 考評局：核對身分不接受截圖

【明報專訊】中學文憑試（DSE）各科筆試下月開考，今屆首次在所有一般試場推行「手機簽到」。考評局昨在網誌「文憑試快線」提醒考生預先下載「報到易」應用程式，又指試場主任及監考員核實考生身分時，不接受考生使用「報到易」的截圖。

今屆DSE各科筆試在下月9日展開。考評局昨提醒，將在所有一般試場推行「第二代公開考試支援系統（PESS2）」，包括禮堂、課室試場，以及英文科聆聽考試特別室。局方建議考生預先在手提電話下載「報到易」，並於試場內自行簽到，但完成後便應關機，將電話置於座位下當眼處。

考評局強調，在試場內，試場主任及監考員核實考生身分時，不接受考生以「報到易」或「HKDSE App」內的資料、截圖或准考證和身分證的副本，作為考生的有效身分證明文件，提醒考生「務必帶齊准考證正本和身分證正本應考」。

必須帶齊准考證身分證

過往不時有考生在試場拍照並上載社交媒體。考評局再次提醒考生勿「打卡呃like」，指如考生在試場拍照並在網上公開展示，科目成績會被降級。局方又指，考生亦不應拍攝獲派發的條碼貼紙。如發現考生在考試進行時未關掉電子器材，其科目成績會被扣分或降級；如考生在試場拍照、錄影或錄音、拍攝或帶走剩餘的條碼貼紙，同樣會被扣分。

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