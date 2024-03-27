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教育

協康會交通之友App 助自閉童認識情緒

【明報專訊】自閉症兒童較難理解別人的感受，影響他們與人社交互動。協康會昨推出中文版的「交通之友（The Transporters）」手提電話應用程式，昨起可免費下載，旨在讓學校和家庭協助自閉症譜系兒童，更認識不同情緒。程式經中大心理學系團隊評估，發現相關患者每天使用15分鐘，4周後可顯著提升辨識情緒的能力。

由協康會資助推出的「交通之友」程式，設粵語和普通話版及中文字幕，共15個單元，透過動畫讓自閉症譜系兒童了解何謂快樂、憂慮、憤怒、厭惡、難過、自豪、不友善等16種情感。各單元的動畫中，有不同交通工具扮演各個角色，「車身」上配上真人演員演繹不同臉部表情。程式又設「考考你」測驗，舉例會問「哪人不開心」，要求用家揀選相應的圖畫。

協康會稱，「交通之友」原創是英國劍橋大學自閉症研究中心，團隊製作該套英文動畫，經實驗和研究證明，指自閉症譜系兒童持續4周每天至少觀看3集、每集約5分鐘的短片，就可提升對情緒詞彙和情緒辨識的認知。

劍橋原創 中大改編中文版

中大心理學系教授梁永亮率團隊將動畫內容改編為中文版，項目獲醫衛局「醫療衛生研究基金」支持，以研究對中文地區的成效，結果發現4至6歲的自閉症譜系兒童，連續4周每天看15分鐘「交通之友」程式的動畫，其情緒詞彙和情緒識別的測量標準，與對照組的正常發育兒童水平相若，團隊指證明程式有助提升辨識情緒的能力。

針對自閉童偏好交通工具

配真人臉孔細緻表達情緒

團隊成員、臨牀心理學家陳家欣表示，不少自閉症譜系兒童偏愛交通工具，程式針對此特點，設計出8個按軌道行走的交通工具角色，例如火車、電車和纜車等，「每個角色均有真人臉孔細緻地表達喜怒哀樂」，兒童可藉此留意角色的表情，從中了解不同情境中角色們展露的情緒，「更容易明白不同的情緒」。

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