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教育
2024年3月26日星期二
星笈中文 第126期
學苑：港大研住宿舍上限減一年 9宿生會聯署反對 校方未答關增收非本地生否
學校為生存拒合併 蔡若蓮批本末倒置
DSE考生壓力 29％自評「非常大」
文憑試攻略：2024DSE，除三害
文憑試攻略：首要任務 穩奪基本分
卷二甲部：實用寫作
卷二乙部：命題寫作
朱sir教寫作．寫作模擬卷題1建議：生活選材 前後呼應
如何增潤選材？
朱sir教寫作．寫作模擬卷題2建議：文題材料 隨意發揮
朱sir教寫作．寫作模擬卷題3建議：說明+議論 結構更緊密
朱sir教寫作．寫作模擬卷題2建議：文題材料 隨意發揮
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【明報專訊】■題目2
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學苑：港大研住宿舍上限減一年 9宿生會聯署反對 校方未答關增收非本地生否
學校為生存拒合併 蔡若蓮批本末倒置
DSE考生壓力 29％自評「非常大」
文憑試攻略：2024DSE，除三害
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卷二甲部：實用寫作
卷二乙部：命題寫作
朱sir教寫作．寫作模擬卷題1建議：生活選材 前後呼應
如何增潤選材？
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朱sir教寫作．寫作模擬卷題3建議：說明+議論 結構更緊密
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