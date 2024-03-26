DSE考生壓力 29％自評「非常大」

5.4%「完全不能」承受 連升3年

優才資源中心於去年11月至今年1月，透過不記名問卷訪問3130名應屆DSE考生，分別來自41間中學。受訪考生中，自評壓力「非常大」和「較大」的人各有29%，自評壓力「大」有27%。

調查顯示考生「自己給予的壓力」相對大，最令他們感壓力的是考試成績（75.4%），其次為個人期望（63.1%）及個人前途（63.0%），家人期望則排第四（43.3%）。

調查亦問及學生承受壓力的程度，5.4%受訪考生自評為「完全不能」承受壓力，佔比自2021年起連升3年，同時65%考生認為能承受大部分現有壓力。處理壓力方面，最多考生以睡覺紓壓（65.7%），其次是聽音樂（63.9%）、打遊戲機（42.1%）。

中心指出，考生大多傾向自行處理壓力，建議家長多以朋輩模式與子女溝通，助考生渡過難關。