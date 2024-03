學校為生存拒合併 蔡若蓮批本末倒置

【明報專訊】教育局近年鼓勵學校合併。按教育局本月初的通函,當中若小學選擇與其他學校合併,可獲100萬元一筆過額外津貼,用作支付合併的各項額外開支。《南華早報》昨刊出教育局長蔡若蓮訪問,她希望不願合併的辦學團體重新思考辦學初衷,而學校存在的價值是照顧學生,而非學校可否生存(not for the sake of their own survival),稱學界有時本末倒置。