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教育

學校為生存拒合併 蔡若蓮批本末倒置

【明報專訊】教育局近年鼓勵學校合併。按教育局本月初的通函，當中若小學選擇與其他學校合併，可獲100萬元一筆過額外津貼，用作支付合併的各項額外開支。《南華早報》昨刊出教育局長蔡若蓮訪問，她希望不願合併的辦學團體重新思考辦學初衷，而學校存在的價值是照顧學生，而非學校可否生存（not for the sake of their own survival），稱學界有時本末倒置。

另外，仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小）因收生不足，下學年被教育局「派0班」小一，最遲昨日須向局方遞交「規劃方案」，包括選擇與其他學校合併、特別視學、以私營開辦小一級、選擇停辦。本報昨向辦學團體仁濟醫院查詢已選擇哪一方案，至截稿前未獲回覆。

無意推政策吸非本地生 開班線難降

蔡若蓮續稱，感激很多辦學團體在1960至1970年出生率高企時開始辦學，但認為現在不是辦學團體「保住品牌」的時候，應幫助學生成長。

蔡又提到，除了現行各項輸入人才計劃的受養人可來港入學，無意推出其他政策，讓公營中小學取錄非本地生；局方不想將小學變成商品，如果讓未符居港資格的家長安排子女在港入學，將無法滿足這些學生的住宿需求。

現時小學的「開班線」是16人，蔡若蓮重申局方難以再降低開班線，認為若一間學校的學生太少，會影響學生的社交發展、開辦課外活動的數量。

相關字詞﹕蔡若蓮 派0班 仁濟醫院趙曾學韞小學

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