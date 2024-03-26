學校為生存拒合併 蔡若蓮批本末倒置

另外，仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小）因收生不足，下學年被教育局「派0班」小一，最遲昨日須向局方遞交「規劃方案」，包括選擇與其他學校合併、特別視學、以私營開辦小一級、選擇停辦。本報昨向辦學團體仁濟醫院查詢已選擇哪一方案，至截稿前未獲回覆。

無意推政策吸非本地生 開班線難降

蔡若蓮續稱，感激很多辦學團體在1960至1970年出生率高企時開始辦學，但認為現在不是辦學團體「保住品牌」的時候，應幫助學生成長。

蔡又提到，除了現行各項輸入人才計劃的受養人可來港入學，無意推出其他政策，讓公營中小學取錄非本地生；局方不想將小學變成商品，如果讓未符居港資格的家長安排子女在港入學，將無法滿足這些學生的住宿需求。

現時小學的「開班線」是16人，蔡若蓮重申局方難以再降低開班線，認為若一間學校的學生太少，會影響學生的社交發展、開辦課外活動的數量。