學苑：港大研住宿舍上限減一年 9宿生會聯署反對 校方未答關增收非本地生否

港大昨回覆，大學宿位是珍貴資源，校方希望服務整個港大社群，宿位一般根據學生在學期間的需要分配，並會對有困難的學生予以特別考慮。至於本報查詢，下學年各資助大學取錄非本地生的限額倍增至40%，港大新措施是否為配合政府政策，以及新措施何時生效、會否再做諮詢等，港大未有回答。

來年300人住滿 留5%宿位過渡

《學苑》周日（24日）在Instagram發帖，指校方宿舍委員會正研究限制本科生住宿舍年期；若宿生住滿年期後，可透過舍監向副校長（教學）何立仁及學生事務長申請多住一年；來年將設過渡安排，各舍堂來年會預留5%宿位予受影響宿生。

《學苑》表示，學生代表本月與校方在非正式會議討論新措施，校方會上透露來年住滿年期者，佔整體宿生約9%（約300人）。《學苑》亦引述何立仁稱新措施經充分諮詢，是2017年已通過的大學政策。

香港大學聯舍宿生會上周三（20日）發起聯署，稱校方措施倉促突然，忽略學生意見，對宿生的巨大反對聲音置之不理。聯署又提出宿舍收生時宜考慮宿生的實際需求、對宿舍的貢獻，強烈呼籲校方辦公開論壇。

2017報告建議更多新生有機會住

翻查資料，港大2017年9月完成「住宿舍堂教育及文化檢討小組」報告，同年10月獲港大高級管理層全面支持，並於2018年3月呈交教務委員會。報告建議讓更多本科新生有機會入住宿舍，表明不期望本地和非本地生於整個修讀年期每年住宿舍。

學生憂騰出高年級宿位損共融

港大校委會本科生代表戚由康昨表示反對新措施。他稱，雖然整個學習期都住宿舍的同學只佔非常少數，但高年資的宿生肩負協調本地及非本地生的角色，亦助新生融入宿堂文化，舉例宿生會本月曾辦工作坊教非本地生廣東話。他認為新措施為了騰出高年級生佔用的「些少宿位」，破壞宿生共融趨勢，亦見校方硬件資源的局限。

戚由康引述何立仁曾在校內論壇稱，港大將在4至5年內用盡取錄非本地生的40%限額，戚認為無疑為大學資源帶來沉重負擔；今次校方在報告呈交6年後忽然援引報告建議，做法漠視學生福祉，盼校方「冇咁大個頭，唔好戴咁大頂帽」。