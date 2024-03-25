今屆名師高徒計劃 56科學家參與育才

「名師高徒」計劃由香港科學院、香港工程科學院、香港科學會及香港青年科學院合辦，今屆56名導師來自生命科學、工程學、化學等多個專業領域。

指導105高中生 包括滕錦光陸錦標

香港科學院長盧煜明昨說，科研發展需可持續，科普教育是重要一環，有賴各界合力推動。他稱計劃自2018年啟動以來，已有近700名學生參與，亦匯聚一批對培育新生代有抱負的科學家和工程師，為貢獻社會和科普教育而努力，相信通過導師分享科研經驗、傳承科學精神，能鼓勵學生勇於追求卓越和創新，「為香港的未來科技發展培育更多領航員」。

學生：有助增加科研興趣

教育局長蔡若蓮昨致辭時表示，導師在計劃中義務帶領年輕一代參與各類優質科普活動，擴闊視野，感謝專家無私付出、提攜後進，以傳承科學薪火。她鼓勵參與學生珍惜機會並努力學習，「日後成為創科行列的精兵，為建設美好香港、實現中華民族偉大復興積極貢獻力量」。

參與上屆計劃的學員歐陽悅，跟隨的導師是工程師學會前會長陳兆根。她感謝對方耐心解答她對科研及工程的疑問，令她對科學有更深認識和興趣。即將升讀中六的她擬報讀科研相關的大學課程，盼未來貢獻香港的科創發展。