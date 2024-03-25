研納米藥增療效 藥劑生獲尤德獎學金 吸入式先攻肺癌新冠 念本土情留港發展

常見病人藥石無靈 盼研新藥

陳浩雲現於港大攻讀藥物輸送哲學博士課程，正研究一款吸入式納米藥物。他稱，傳統的口服或注射式藥物會先「走勻全身」，以上呼吸道疾病為例，「真的去到肺部的（藥物）數量很有限」，難以達至標靶或精準治療的效果；若病人服用吸入式納米藥物，便能「直接將藥物吸入肺部」。

不過他說，納米體積「很小、很輕」，容易在吸入後馬上呼出，所以正研究如何將大量納米粒子黏在一起，「變成適合吸入肺部的大小」，抵達肺部後再自行分解，有望改善治療肺癌、新冠病毒的成效，他亦盼望推展至應用於其他呼吸道疾病，以至腦部疾病。

冀應用擴至腦疾

談及對醫藥的興趣，陳浩雲說是始於年少時一次治療暗瘡的經歷。他憶述，升中後不久，曾因滿臉暗瘡求醫，當時醫生曾笑言，服藥後3年內不會再生暗瘡，否則可向他索償，豈料「真的3年之後才再生第一粒暗瘡」。

大學畢業後，陳浩雲在實習時目睹不少病人服藥後不見成效，或屢現副作用，讓他更深刻體會病人獲「個人化治療」的重要，故除了善用現有的藥物外，亦要不斷研製新藥物，他期望藉此貢獻醫藥界發展。

研製新藥絕非易事，陳浩雲說，假設現有約15,000種新藥有機會臨牀試驗，但最終通過臨牀試驗並獲批生產的可能只有50款；而香港只是一座城市，病人數量、製藥配套難與其他國家比擬，「研發一款新的藥物，需要的土地資源很多，香港只有很少土地，很難找到足夠的資源」。不過，他說自己生於香港，仍然期望研究在香港「落地」，並藉此「推動香港藥劑界，或者整個生物科技界的發展」。

嘆港資源少 盼貢獻出生地

尤德爵士紀念基金昨舉辦第37屆獎學金頒獎典禮，向逾930人頒發獎學金及獎項。其中二人各獲頒30萬元海外研究生獎學金，包括香港科技大學土木工程學系學生李修朗，他將赴英國倫敦帝國學院攻讀土力工程學碩士。

另一獲獎者是香港中文大學細胞及分子生物學學系學生黃摯毅，將赴美國史丹福大學攻讀神經科學博士學位。