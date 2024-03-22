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教育
2024年3月22日星期五
語文同樂 第700期
都大膺首間應科大 擬增航運酒店課 申請不足一月獲批 資審局：暫未限應用課程佔比
4自資院校有意申請 聖方濟各將遞表
話你知：應科大着重職專 優先納SSSDP
房協展覽中心重開 辦畫展推正向價值 免費展至10月 藝術治療紓升中壓力
研究稱乙肝藥TDF較損骨質 倡小心處方
大觀園：不斷找證據
大觀園：祁凱達：從證據中說故事
閱讀文言：飽漢不知餓漢飢--雪天不寒
參考答案
寫作立意庫：書寫死亡
博看世界：景點之外——北海道原住民阿伊努族
有價講：同心守護——談國民身分認同
時事中文：咫尺之間
考考你答案
奇趣中華：中華傳統以花為美
語文小錦囊：名家筆下的石榴花
講故事：小不點救世界
有價講：同心守護——談國民身分認同
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【明報專訊】教育局《中學教育課程指引》指出，學校推行價值觀教育，課程應涵蓋「認知」、「情感」和「實踐」3個層面。綜觀這3個層面，光說不做，社會不能獲益，故筆者尤其重視實踐的部分。
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房協展覽中心重開 辦畫展推正向價值 免費展至10月 藝術治療紓升中壓力
研究稱乙肝藥TDF較損骨質 倡小心處方
大觀園：不斷找證據
大觀園：祁凱達：從證據中說故事
閱讀文言：飽漢不知餓漢飢--雪天不寒
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