研究稱乙肝藥TDF較損骨質 倡小心處方

研究團隊運用醫管局電子健康數據庫，分析逾4.1萬名在2008至2022年間服用TDF或ETV的年滿60歲慢性乙肝患者數據。結果發現TDF或ETV患者在治療首兩年骨折發生率相若，至第五年，服用TDF患者累積骨折發生率升至6.4%，較服用ETV患者4.7%高。8年後，服用TDF患者累積骨折發生率達10.2%，服用EVT患者則是6.8%。

中大內科及藥物治療學系教授兼中大醫學數據分析中心主任及肝臟護理中心副主任黃麗虹說，部分慢性乙肝患者需長期甚至終身服用抗病毒藥，長期服用TDF的長者倘遭遇撞擊或跌倒，更易骨折。

新藥風險較少 倡多攝鈣質

團隊認為，醫生處方乙肝藥物時應更全面考慮年長患者身體狀况，出現骨折者通常伴隨糖尿病、高血壓、骨質疏鬆症等問題；新一代抗病毒藥「磷丙替諾福韋」會較適合腎病及骨質疏鬆症患者。團隊另建議患者攝取足夠鈣質和維他命D等以減骨折風險。