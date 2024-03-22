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教育

4自資院校有意申請 聖方濟各將遞表

【明報專訊】教育局昨稱暫未接獲其他院校申請成為「應用科學大學」。4間自資院校昨回覆本報表明，將來有意發展為應科大，包括今年1月升格私立大學的聖方濟各大學（方大）稱將提交申請，但未透露時間表。方大稱認同應科大概念，「相信有助提升職專教育的地位」，為有志在專業發展的年輕人提供更多元升學出路。

多間自資院校早前表明有意發展做應科大。東華學院昨回覆本報查詢稱，積極考慮在取得大學名銜後申請成為應科大，該校課程一向具備應科大特色，提供大量實習和職場學習機會，培訓學生應用能力，有開辦應用學位課程的豐富經驗，亦銳意開辦更多應用學位課程。

東華VTC港專正擬 恆大無意

職業訓練局（VTC）昨回覆稱，轄下香港高等教育科技學院（THEi）積極朝應科大的方向發展及規劃，包括籌備學科範圍評審。VTC又稱，THEi成立以來，提供應用科技為本的學士學位，培育業界所需的應用型技術人才。

香港專業進修學校（港專）昨稱，十分歡迎政府推動應科大，「並積極行動，參與相關發展」。港專稱自2014年起已成為可頒授學位的「應用型」高等院校，亦以職專教育作為辦學特色。

另外，恒生大學（恒大）校長何順文早前多次稱無意做應科大。恒大昨回覆時重申，暫不考慮申請成為應科大，大學內部經過仔細討論後，認為恒大雖有不少以專業或應用為主的主修課程，但應科大側重職專培訓，與恒大辦學理念不盡相同，校方希望保持靈活性，但將繼續留意及研究應科大事宜。

相關字詞﹕香港恒生大學 聖方濟各大學 應用科學大學

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