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教育

都大膺首間應科大 擬增航運酒店課 申請不足一月獲批 資審局：暫未限應用課程佔比

【明報專訊】政府近年加強推廣職專教育，去年《施政報告》提出發展「應用科學大學」。教育局上月公布應科大申請條件，都會大學上月底提交申請，相距不足一個月，昨獲批成全港首間應科大。校長林群聲表示，擬增設航運管理課程，盼訓練出飛機師等不同職業專才。都大亦獲政府1億元啟動資金成立應科大聯盟，校內會設立聯盟秘書處，林群聲稱校方暫時保管資金，強調不是用以宣傳都大。

盼改職專次等觀念 人文科保留

按政府要求，應科大須「有決心」開辦更多應用學位課程。林群聲表示，都大盼開辦航空、酒店、體育相關管理課程，正與相關業界溝通，擬培訓地勤、飛機工程、機師等職業專才。另亦會檢視所有課程實習安排，增強都大與企業合作。

林群聲稱不會取消現設的非應用學位課程如哲學、語言等，「令到大學更加全面」。林提及，不少學生視職專教育為次一等，「好像入不到一間正式的大學，讀所謂神科，才退而求其次，讀一些應用性質較高的學科」，期望長遠能改變此觀念。

建應科大聯盟 都大設秘書處

都大獲1億元啟動資金成立應科大聯盟。林群聲稱校內設聯盟秘書處，「所以錢暫時放在大學」，將宣傳提升職專教育在師生及家長心中的地位，並舉辦國際會議及組團赴海外交流，汲取外國成功經驗。被問1億元是否全數歸都大使用，林稱「沒此幻想」，強調「這些錢不會用在宣傳我們大學」。

教育局副秘書長李忠善表示，初步估計1億元「應該用到5至10年」，倘成效顯著，政府或將增撥資源，又說暫沒接獲其他院校申請應科大，但「有政策或支援措施積極推動（發展應科大），相信香港會有第二間或第三間應用科學大學」。

都大上月28日公布已申請成為應科大，至昨日不足一月便獲批。學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦昨未回應有否加快流程，「在任何情况下，質素保證一定是做到足」。他又稱，暫沒規定應科大須提供多少百分比的應用學位課程，「要留足夠的學術空間」予其發展，但評審標準會不斷改進，不排除未來增設相關規範。

學友社：學生更重高排名大學

學友社學生輔導顧問吳寶城昨向本報說，應科大名銜對學生吸引力未必很高，因他們仍傾向報讀排名較高大學或就業前景較佳學科。他認為，社會對職專教育負面印象「不會一時三刻改變到」，學生升學仍依賴師長意見，不少長輩仍保留他們求學時對職專教育的看法。

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