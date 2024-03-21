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教育
2024年3月21日星期四
常識天下 第310期
浸大兩院7月合併 學生會：細節未明 校方：推動跨科協作邁重要一步
中大學者研環保電池 獲工程科技獎
回應學童自殺 立會通過議案 議員倡設部門提升「師生幸福感」
時事懶人包：西安青島納自由行
放眼中國：「電子榨菜」微短劇
大開眼界：國家市場監督管理總局
議題close-up：免費借物 實踐共享 拉近鄰里關係
衛生快訊：傳病媒介疾病
衛生快訊：參考答案
中外人物：電競傳奇—— Faker
放眼經濟：重徵酒店房租稅
世界之趣：唱出快樂的孤兒
世界之趣．非洲人：笑是肢體語言
新聞有常識：紅海有危機
奇妙大自然：用一小時守護地球
世界之趣：唱出快樂的孤兒
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【明報專訊】由非洲孤兒組成的Watoto兒童合唱團早前來港演出，以唱歌傳遞快樂。Watoto其中兩名成員Daniel和Vivian各有快樂時刻和獲得快樂的方法，你的快樂時刻又是怎樣的？
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浸大兩院7月合併 學生會：細節未明 校方：推動跨科協作邁重要一步
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