回應學童自殺 立會通過議案 議員倡設部門提升「師生幸福感」

蔡若蓮：不可單靠政府

教育局長蔡若蓮昨表示，要培養學生正向思維和提升幸福感，「不可單靠政府不斷增加資源，或鉅細無遺的工作指引、行政指令」，認為亦要在學校專業問責，包括善用資源，調配人手，並要教師以愛心及熱誠言傳身教，才能協力培養出有正面價值觀、積極向上有承擔的新一代。

朱國強昨在立法會指，教育局近年發展正向教育，但學生抑鬱和自殺的個案有增無減，引述教育局數據指去年首11個月，共匯報31宗學生懷疑自殺身亡個案，創5年新高。他引述衛生署今年初公布的問卷結果，指上學年受訪學生每100人之中，有近3人想過輕生，超過1人曾企圖自殺，令人非常憂慮。朱盼議案促使政府和社會反思本港的教育及升學制度，引發高度競爭，致學生壓力過大及幸福感偏低的問題。

朱國強倡調整升學制度

為全面落實正向教育，朱國強又建議成立專責部門或委員會，研究有效推動正向教育和提升師生幸福感的方法，期望當局匯聚專家、學者、校長、社工與前線教師，制訂目標及行動計劃。他亦建議調整升學制度，改善考評及家課政策，盼減少競爭及比較文化帶來的負面影響；又指應在校長、主任晉升培訓活動中，加入正向教育元素。