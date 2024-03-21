中大學者研環保電池 獲工程科技獎

盧怡君專研可持續電池技術，主要發明包括用於環保水性電池「分子擁擠」型（Molecular Crowding）電解液，以及採用新型「電荷增強型離子選擇性膜」（CRIS）及仿生分子催化劑，研發出全球首個低成本、高功率的硫基液流電池。中大稱，這些技術成為知識轉移及商業化的範例。

成立電網儲能初創

去年獲評全球最值得關注十大

中大續稱，盧在工程科技研究上貢獻不少，當中在校方支持下，2020年成立初創企業易池新能（Luquos Energy），專注研發可大規模應用、安全且可持續的大型電網儲能技術，被國際數據科學平台評為2023年全球十大最值得關注的液流電池初創企業之一。

中大副校長岑美霞表示，盧在環保電池技術方面的突破性研究，「為地球的綠色未來作出貢獻」，亦體現中大致力透過研究與創新為社會帶來效益的努力。

香港工程科學院自2022年推出香港工程科技獎，獎項旨在表揚在研究、開發、創新和創業等方面，為社會提供創意解決方案並取得重大進展的年輕科學家、工程師和技術專家。