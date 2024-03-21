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教育

浸大兩院7月合併 學生會：細節未明 校方：推動跨科協作邁重要一步

【明報專訊】浸大文學院和社會科學院合併方案，掀起校內持份者連月來爭議，前日在校董會議決通過。校方昨稱兩院今年7月1日起正式合併，「標誌浸大在推動更多跨學科協作邁出重要一步」。身兼浸大學生校董的學生會署理會長周嘉怡昨表示，她在會上投反對票，認為合併影響兩院的學生，牽連甚廣，惟方案細節未明，「學生提出的很多問題，校方也說留待工作小組處理」。

浸大昨回覆本報表示，合併方案下，兩院轄下12個學系將組成4個學部，全數併入新學院，各學系的名稱將不變。校方續稱，未來數個月將繼續與師生、校友保持溝通，收集不同持份者的意見，並成立6個專責小組，商討並制定方案落實細節。

周嘉怡昨向本報說，兩院的學生對合併持不同意見，部分較關心獎學金安排、部分則較着眼資源分配，「但整體上他們也缺乏對這件事的了解，學校亦沒逐個學生回應」。她稱，學生會一直促請大學公開教務議會通過兩院合併方案時的會議紀錄，讓學生了解各持份者「會上談及些什麼？校方又怎樣回應？」，但校方以保密為由拒交代。

5學生代表公布合併意向調查

校方指煽惑對立損校譽 或紀律聆訊

周嘉怡舉例說，她本人較關心合併後，兩院相關的學生組織、代表何去何從，「例如本來在教務議會各有一個學生代表，未來會是一個、抑或兩個代表呢？這些也是未確定的」，但校方在多次追問下亦沒給予確切回應，僅指未來將於專責小組討論。

兩院合併爭議自去年10月起，其間有浸大師生及校友組成「文院社科院合併關注組」，並聯同學生會、教職員工會等，委託香港民意研究所做問卷調查，其後5名學生代表召開記者會，公布約86%浸大受訪者（612人）反對合併。校方上月致函該5名學生，指他們的行為「損害大學聲譽並煽惑對立氣氛」，或展開紀律聆訊。

中大上月通過重組政政系

系主任：已成立小組籌組新學院

此外，中文大學校董會上月亦議決通過政治與行政學系重組方案。政政系主任盧永鴻上周五致函師生，稱已成立臨時行政小組，負責籌組新學院的工作。身兼小組主席的盧永鴻稱，新的「政務與政策科學學院（SGPS）」將於下學年（2024/2025）成立，下設政治與行政、全球研究、數據科學與政策研究共3個學士課程，以及其他碩士課程。

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