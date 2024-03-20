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教育

去年黑雨水浸啟發 小學生研通渠機械人

【明報專訊】去年底「世紀暴雨」襲港，多區水浸。黃埔宣道小學的學生團隊設計「黃宣通渠王」，以人工智能概念，探測渠內水位和分辨渠內的垃圾，並透過物聯網尋找淤塞黑點，系統可自動傳送電郵通知渠務處，團隊希望預防水浸和減低相關損失。團隊參加「創新科技學生師友計劃」，成功入圍，獲配對初創公司，於未來3個月改良設計，今年7月再公開展示作品。

數碼港教育局合辦「創科師友」

接100份計劃 15中小學入圍

「創新科技學生師友計劃」由數碼港與教育局合辦，昨正式啟動，來自15間中小學的團隊專案獲選入圍，於約100份計劃中脫穎而出。

當中聖若瑟英文小學提出「智創寵物屋」方案，透過「仿主人的聊天機械人」、主動餵食裝置和氧氣機組合，照料年老或獨留在家的寵物的起居飲食及情緒。團隊在「師友計劃」下，獲配對專注人工智能學校行政及家校平台的初創企業「iRED Solutions」。作為導師的初創公司，會助學生改良方案，並就商品化提供建議。

另外，來自高主教中學的團隊設計手機應用程式「銀識」，助長者結交朋友，團隊將與初創「AESIR」合作。該公司以擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）技術製作互動教材。

教育局副局長施俊輝昨致辭提到，計劃接獲過百份專案，不單展現學生的創意和運用跨學科知識，更帶有人文關懷的元素，讓學生以科技提升有需要者的生活質素。

數碼港首席公眾使命官陳思源稱，計劃由初創公司直接引導學生，並以「社會及生活痛點」為基礎，各團隊可體驗把研發成果商品化的過程，盼可培育未來創科及企業人才。

相關字詞﹕創科 小學

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