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教育

中學生探訪長者聽口述歷史 製作模型 微縮深水埗 說社區故事

【明報專訊】高低錯落的戰前唐樓、懸掛半空的各式招牌、密密麻麻的臨街攤檔，構建出深水埗獨特的社區面貌。市建局伙藝術團體，帶領約40名中學生創作微型藝術作品，將雷生春、南昌押等深水埗地標製成模型。為蒐集資料，學生走進區內橫街窄巷，探訪聆聽長者「深水埗人說深水埗故事」，增加對社區的歸屬感。

長沙灣天主教英文中學約40名中學生，參加市建局與微行動共融藝術協會（下稱微行動）合辦的「發現你的色彩生活」計劃。中五生薜皓謙是參加者之一，他的作品還原了在1990年代被拆卸的黃金戲院。他說，本港舊式戲院所剩無幾，只能從舊照片及靠長者口述，得知舊戲院的樣貌、環境，以及當時的運作，例如電影票全由人手「劃飛」、戲院內可以吸煙等，與現時營運方式大相逕庭，期望作品能勾起老一輩的回憶。他稱自小在深水埗區長大，特別鍾情舊香港，參加計劃後，「特意看回以前的生活樣貌」，亦增加對社區的歸屬感。

另一參加者中四生黃浩庭創作的微型藝術作品是黃金電腦商場，建築物上方設計成「舊式電腦主機」。他稱不少港人提及電腦、「砌機」便想到黃金電腦商場，指作品結合舊式電腦與現代商場，代表新舊文化融合。

創作期間，學生曾帶同微型藝術品探訪區內3間長者院舍。指導學生的微行動創辦人、藝術總監戴佑安（藝術家安泰）表示，學生從老一輩口中得悉深水埗區內的變化，部分資訊更非能從網上搜尋得來，相信學生對未曾接觸過的舊區故事感興趣，藉此傳承區內故事。他亦期望，長者及學生能在「交換故事」的過程中做到「代際共融」。

長沙灣天主教英文中學校長潘盛楷表示，學生每天在深水埗區生活，期望他們能加深對社區的認識，「由認識周遭的環境，學會關心周遭的人和事，學會與人相處」。

明起D2 Place商場展出

市建局自2011年起推出的「藝術文化融入舊區」」伙伴項目，今年與微行動合作，推展「發現你的色彩生活」計劃，參與學生透過微型藝術作品，展示深水埗地標及獨有文化，相關作品明天（21日）起至下月21日，在長沙灣D2 Place商場展出。

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