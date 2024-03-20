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2024年3月20日星期三
語文同樂 第699期
中學生探訪長者聽口述歷史 製作模型 微縮深水埗 說社區故事
去年黑雨水浸啟發 小學生研通渠機械人
涉襲同窗 網片流傳 14歲九工男生被捕
大人ing：跑步給我第二人生
大人ing：渴望被看見 跑途上發亮 阿神
跑步是努力的見證
視聽之娛：好「大」喜「工」的《沙丘瀚戰：第二章》
文言基建：〈傷仲永〉[1] 王安石
文言基建：參考答案
詞中物：從物的內部觀察——羅樂敏〈山體〉
Talk of the town：Hidden dangers of excessive sodium intake
Talk of the town：What is sodium？
Answers：Talk of the town
Comic：Wonders of the 5 senses
Horizon：Sensational championships
Answers：Horizon
文言基建：〈傷仲永〉[1] 王安石
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