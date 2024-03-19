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2024年3月19日星期二
星笈中文 第125期
指內地研學多打卡式 教聯會訂交流團標準
嶺大元宇宙招生料非本地生激增
協同中學校慶音樂劇 內地師生觀賞
文本細讀：在我面前的，是人，不是實驗品——遠藤周作〈架着雙拐的人〉
文本細讀：就算失望 不能絕望
文言遷移：青玉案 非桌非碗——「案」的今生與來世
課外文言：志士仁人運甓翁
課外文言：參考答案
文本細讀：就算失望 不能絕望
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【明報專訊】小說撮要：
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