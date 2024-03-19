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教育

嶺大元宇宙招生料非本地生激增

【明報專訊】8間資助大學下學年（2024/25）起可取錄更多非本地生。嶺南大學昨預計非本地生申請人數激增，校方為吸引來自全球的學生報讀，昨推出以「本科招生」為主題的「嶺大元宇宙2.0」，透過一站式本科入學資訊平台，讓有興趣報讀的學生即使足不出戶或身處海外，亦能隨時隨地到訪嶺大校園，了解最新及最齊全的入學資訊，揀選心儀科目。

目標本港及世界各地用家 第一視角遊校園

繼去年首次以「嶺大元宇宙」網頁取代一年一度的實體入學資訊日，嶺大昨推出「嶺大元宇宙2.0」，平台讓來自本港及世界各地的用家可透過電腦或智能手機使用。用家可選擇喜愛角色，以「第一視角」於校園每個角落漫步，包括在4幢教學大樓內分別找到文學院、商學院、社會科學院及跨學科學院的課程資料、本科入學資訊攤位，以及各個本科收生活動的註冊連結。

嶺大表示，今年在平台增設即時通訊功能，讓訪客可互動交談，並與嶺大的本科入學組、學科辦事處聯繫和討論。嶺大教務長章慧芳表示，將不定時邀請教職員到元宇宙平台，解答關於宿舍、交流和實習等問題。

副校長稱減印宣傳 響應可持續發展

去年《施政報告》提出，八大取錄非本地生的限額由現時20%，下學年倍升至佔核准公帑資助學士學額的40%，嶺大料非本地生報讀人數「激增」。

協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬稱，今年招生目標由香港擴展至世界各地，相信「嶺大元宇宙2.0」有助校方招攬來自世界各地的優秀學生。他又稱，平台高度還原屯門校舍，讓用家沉浸式探索嶺大，亦有助減少印刷宣傳刊物，響應全球進入數碼時代及提倡可持續發展的環保概念。

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