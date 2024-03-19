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教育

指內地研學多打卡式 教聯會訂交流團標準

【明報專訊】教育局近年鼓勵學校多北上交流。教聯會及中旅社等機構昨推出《香港青少年內地考察交流服務標準》，供學校參考。教聯會主席黃錦良昨表示，坊間提供內地交流活動的供應商質素參差，建議學校招標物色供應商時，根據《標準》擬定標書內容。香港中企協會旅遊行業委員會主任陳瑞東則介紹10條研學路線。

倡學校按《標準》招標 介紹10研學路線

香港中企協會旅遊行業委員會主任陳瑞東昨介紹10條研學路線（見表），涵兩天至6天團，包括到訪海南、哈爾濱、北京等城市，盼讓學校參考行程。中聯辦青年工作部部長張志華昨致辭提到，「交流是交往和交融的前提」，鼓勵年輕人透過到訪內地城市了解國家。

教聯會、香港中國旅遊協會、中旅社、華商教育集團等昨發布《標準》。主辦單位在簡介文件提到，市面上研學機構良莠不齊，行業缺乏規範，形容正面臨「愈來愈多打卡式研學，和研於形式，遊而不學」的困境，盼《標準》有助行業健康發展。

教聯會主席黃錦良昨向本報說，內地交流團的服務供應商質素參差，有學校曾向他反映，導遊的介紹「不正面」，又稱有領隊的態度欠佳，對團員漠不關心，亦不懂跟內地的單位溝通，「導致老師變成領隊，不斷跟當地做接洽工作」。他說學校可要求服務供應商，按《標準》擬定標書內容。

《標準》臚列對領隊和導遊的要求及工作內容，指兩者應充分了解香港教育理論，又稱考察交流接待導遊人員要能夠流利使用普通話、粵語和英語，「服務過程中積極引導香港青少年認知國情和現代化建設成就」、「通過考察交流活動建立香港青少年與內地的聯繫」；又指應平等對待每位學員，「不諷刺、不嘲笑、不歧視學員」，讓學員擁有快樂和有意義的交流。

交流目的地需AAA級 倡訪紅色教育基地

《標準》指出，內地考察交流目的地應達國家AAA級以上旅遊區，或滿足「知識科普型」要求，例如參觀博物館；或符合「勵志拓展型」要求，例如到訪「紅色教育基地」、大學、國防教育基地等。

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