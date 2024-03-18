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教育

學童自殺減 兩月不足10宗

【明報專訊】學童精神健康備受關注。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝昨日表示，今年初學童自殺問題紓緩，對比去年高峰期的3個月內30多宗，已下降至今年首兩個月不足10宗，相信是由於各方及學校作出有效回應。

葉兆輝料學校回應見效

身兼精神健康諮詢委員會委員的葉兆輝昨在商台《政好星期天》表示，學童自殺宗數過往的確在比較高水平，但相信由於今年初各方面參與，學校亦作出有效回應，令學童自殺情况有所紓緩，並提到讓學生有更多空間、讓教師有更多支援均重要。

另外，葉兆輝提到長者自殺個案呈升勢，尤其獨居人士。他指近年新冠疫情的防疫措施以及移民潮增加長者的焦慮程度及孤獨感，「這兩三年有年輕人移民，令他們（長者）的孤獨感更加大，你帶走了他們的孫兒，所以他們的生活寄託亦減少」。他認為社區應為長者提供更多服務、帶起鄰里互相關懷的風氣，並透過關愛隊主動接觸等方法令長者不覺被遺棄，他亦鼓勵長者主動求助。

葉又說，若市民移民離港，可與留港長者保持聯繫，令他們不會感覺孤獨，離港前亦可協助長者聯絡地區中心。港大防止自殺研究中心近年推出「細說人生歲月跨代同行計劃」，培訓年輕人與長者訪談，以「口述歷史」形式記錄他們的人生故事，再推出故事集。葉稱，希望長者在過程中有被尊重及被聆聽的感覺。

相關字詞﹕自殺 精神健康 葉兆輝

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