港大51學者膺科睿唯安「最廣獲徵引人員」 歷年新高

王沛詩：疫下見證研究員創新解決方案

港大表示，該校51名學者入選科睿唯安「2023年度最廣獲徵引研究人員」，人數創歷年新高，並位列全球院校和科研機構第13位；獲選錄者的學術表現卓越，其學術著作於過去10年在所屬的學術範疇中，是全球首1%被引用最多的論文。其中張翔在物理學領域獲嘉許，港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇則在免疫學和微生物學獲嘉許。

全球首1%最多引用 張翔袁國勇上榜

校長張翔致辭稱，港大有卓越的研究和領導能力，將在應對全球的迫切議題繼續擔當重要角色，該校「會為晉身全球一所偉大的學府，繼續努力」。他又稱，港大學者致力追求卓越，使港大的學術聲譽在國際間獲認可，「作為一個科學家，我深切了解同行的科研學者，他們全情投入，努力在各自的科研領域拓展前沿」。

港大首席信息主管及大學圖書館長伍麗娟表示，校方會繼續支持和推動研究人員盡展抱負。