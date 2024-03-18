浸大研設中西醫學院 或選址灣區 探討遷校北都 衞炳江：倘一呎換一呎「無意思」

現時8間資助大學中，港大和中大提供醫學學士課程，每年一年級新生學額共590個，兩校均稱有意增加學額。科大去年底表示爭取建立香港第三間醫學院，理大本月初亦提出盼建立醫學院。

衞炳江昨在now新聞台《大鳴大放》談到中西醫協作，指中醫和西醫各自接受教育，合作相對困難，「不是他不想做，而是他的理念不同，例如什麼叫陰陽，西醫沒有這東西」，他相信在大學的醫科培訓課程中，中西醫學兼備，才能將中西醫協作發揮得最好。

衞說，初步構想是開辦中西醫學院，不一定在本港校園設立，選址可位於大灣區內地城市。他再次提及政府去年與不同大專院校探討「北都大學教育城」項目，浸大有興趣全校或局部遷入，但形容「魔鬼在細節」，校董會同意探討，但亦關注屆時有多少配套，例如交通工具，且未知校地大小，「如果（九龍塘校園）一呎換（北都）一呎就沒有意思，最好就5倍（地方）」，強調「未有定案」。

翻查資料，醫管局自2014年起試行中西醫協作，今年起成為恆常服務，涵蓋中風、痛症、癌症紓緩等項目。另外，本港首間中醫醫院將在明年底分階段啟用，由浸大營運。

議員：醫學壁壘需破 如病歷互通

立法會議員、香港註冊中醫學會會長陳永光昨向本報說，支持浸大辦中西醫學院，但預料發展過程困難，認為當局要「打破兩邊的醫學壁壘」，其中包括病歷互通，以便同時接受中西醫服務的病人，免卻重覆做測試等。

醫療衛生界議員林哲玄昨向本報稱，過往未聞浸大擬辦中西醫學院。他稱現時醫管局各聯網的公立醫院有中醫服務，舉例曾有腫瘤科醫生將病人轉介中醫，可謂中西醫「共同照顧病人」，估計雙方會繼續朝該方向發展，而港大和中大醫學院現時會讓學生涉獵中醫概念，「幫助明白醫學上的溝通語言，方便將來合作」。