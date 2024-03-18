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教育
2024年3月18日星期一
智學公民 第085期
浸大研設中西醫學院 或選址灣區 探討遷校北都 衞炳江：倘一呎換一呎「無意思」
港大51學者膺科睿唯安「最廣獲徵引人員」 歷年新高
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關鍵詞卡：主題二關鍵詞
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法治教育：廉政公署：貪污投訴增9%
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趣學STEAM：公仔醫生診症
趣學STEAM：開肚換棉花「主人」哭了
新聞解碼：氫能巴士沒廢氣
偵探M.A.D.：不要和他玩
關鍵詞卡：主題二關鍵詞
【明報專訊】主題二「改革開放以來的國家」內容涉及內地人民的生活素質轉變、中國與香港的發展及規劃等。《智學公民》精選主題二的關鍵詞，方便同學溫習。
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