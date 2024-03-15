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教育
語文同樂 第698期

作家作法：被葬送的楚王馬——楚王也被說服的諷喻力量

【明報專訊】有時候，有理據不代表有說服力，想字句增加打動人心的力量，就要懂得運用不同的論說技巧。巧妙地掌握諷喻技巧，定能四両撥千斤，談笑間化解矛盾，換個方式讓對方明白己見，一語中的。

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