浸大初創AI武指 打字出片 學者盼「人人都可做導演」

稱可省卻由武指演示動作開支

浸大計算機科學系助理教授陳杰成立的初創「影踪藝術科技有限公司」，研究項目「MotionGPT」讓用家在系統輸入簡單文字，轉化為影片，片中的人像可按指令做出不同動作。另一項目「BUVATA」，讓用家設計不同的角色，陳稱有望減省聘請演員的成本，盼科技讓人人都可成為導演。

陳學人稱，設計功夫片動作耗時，動輒要數月甚至半年時間，他說浸大初創的AI技術，讓導演事先了解設計的動作，亦省卻由武術指導演示動作的開支和時間，認為有助更快和更低成本拍電影。但他強調，電影亦講求創意，「如學生沒有創意，才會被AI取代」。

學院副總監：鼓勵創意 同時守法

另外，近月多個藝團的表演被取消，談到業界有感「紅線處處」，陳學人稱「紅線不紅線，每個社會都不一樣」，稱最重要鼓勵學生有創意，但同時守當地的法律。他說，1970年代已有「紅線」，當時有檢視電影的政府部門成立，「創意可以無限，但我們會跟學生說，要跟電檢處（規矩）」。浸大暫任首席創新總監劉樂庭強調，學生要遵守各地的法律，「我們不會希望我們的學生犯法」。