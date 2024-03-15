教局資訊素養架構 高小生須學拒絕不道德使用IT

比對局方2022年8月的「更新《香港學生資訊素養》學習架構」，新架構維持9個學習範疇，其中在「認識應用新興和先進資訊科技時所衍生的道德議題」範疇更新多個學習目標，包括要求高小生「了解新興和先進資訊科技對人們生活產生正面和負面影響的一些簡單例子」及「拒絕不道德地用資訊科技」；初中生要明白「過度依賴科技的後果」和「不當使用AI或引起學術誠信和版權疑慮」；高中生要了解使用新興科技的法律責任。

校長稱教師可提供具體例子

天主教領島學校校長李安迪說，高小階段探討使用科技與道德的關係「並不抽象」，指教師可提供具體例子，例如用AI檢查英語文法，或構思寫作大綱，但不能直接將AI作品當成自己所寫。他稱科技日新月異，學界難逐一就不同先進科技設立使用指引，「但唯一不變是正確的價值觀」，強調學生要「明白事情的對與錯」。

東華三院郭一葦中學校長文可為稱，網絡騙案時有發生，例如AI深偽技術影片冒名敲詐，指日常生活充斥不道德地使用科技的事例，教師可揀選合適的例子做教學，以培育學生的資訊素養。他希望學生明白「所做的事並非沒人知」，舉例大學有系統可檢視學生作品是否抄襲或AI代筆。