南沙民心港人子弟校 獲批與考DSE

考評局昨回覆本報稱，經審慎考慮，接納民心明年起成為與考學校，讓該校首批中六正讀生以學校考生身分應考2025年的DSE。至於該校會否成為DSE試場，考評局將根據今年DSE內地與考學校作為試場試點學校的經驗，「並考慮一籃子相關因素後另作評估」。

明年首批中六生學校考生身分應考

繼深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校去年9月獲批，民心前日（13日）在微信網頁公布「重磅喜訊」，稱本周一（11日）已收到考評局通知函，批准該校明年起成為與考學校，意味明年首批中六生將直接以學校考生身分應考，又稱「將有機會在本校參加DSE」。

校方表示，經過教育局、考評局及香港學術及職業資歷評審局的嚴格審核，評定其課程與香港學校相若，並在各範疇給予高度讚揚，形容「無疑是對民心卓越的辦學實力與教育質量之充分肯定」，又提到理事會主席、前特首梁振英及學校團隊「精誠合作、戮力同心」。

民心學校總校長潘淑嫻昨向本報說，現時40多名中五生，是該校首屆DSE學校考生，明年赴考；中四的DSE課程學生近130人。她稱家長得悉消息後亦很興奮，「有家長說民心充滿速度與激情，覺得很高速，又有教育激情」。

總校長：有信心做第三個內地試場

民心學校仍未獲批做DSE內地試場，潘淑嫻稱，校內有獨立房間可設計成「保密室」，在考試期間存放試卷。她稱考評局及相關部門的代表已到校視察，預料今屆DSE兩個內地試場完成所有考試後，當局將審批民心的申請，「有信心做第三個DSE內地試場」。

盼教局考評局提供更多支援

潘淑嫻希望成為與考學校後，教育局和考評局可分別提供更多教師培訓資源、考評相關的支援。她又表示，DSE課程的學生出路寬廣，成績可報香港、內地或海外院校，加上內地高考競爭激烈，估計DSE課程在內地會愈來愈受歡迎，「成為發展方向」。