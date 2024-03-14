「近年家庭遷移」 綠茵幼稚園將結業

推算3歲學齡人口 2026年2.99萬谷底

本港出生率下跌，根據教育局數據，居港的3歲學齡人口（適齡入讀幼稚園）推算數字，由今年3.84萬人，跌至2026年的「谷底」2.99萬人，兩年間減少8500人，跌幅約22%。局方預料及至2027年這批人口的數量才開始回升，推算到時3歲學齡人口有3.26萬人。

1994年創辦的綠茵英文幼稚園（馬鞍山）昨致函家長，稱在馬鞍山區經營踏入30載，但近年面臨一連串挑戰，包括出生率持續下跌，「近年家庭遷移」進一步加劇學生人數的下降。

根據《幼稚園概覽》，該校2022年9月的幼兒班至高班上午班總共有96名學生，現時半日班學費6.12萬元，全日班8.64萬元。該校亦設幼兒服務，半日服務的全年收費為6.48萬元，全日則為9.36萬元。

已繳留位費者可填退款通知書

校方表示，深切理解停辦帶來不便，並為此抱歉，正與教育局密切合作，確保所有受影響的學生能順利過渡。校方又稱已繳交來年留位費的新生家長，可填寫退款通知書並連回郵信封，本月31日前寄回學校，學校下月底前會聯絡家長，安排全數退款。