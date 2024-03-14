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教育

耀中幼教學院稱收生壓力 學額不減 將北上宣傳

【明報專訊】本港出生率下跌，影響幼稚園收生和幼教界發展。自資的耀中幼教學院校長袁海球表示，中學文憑試（DSE）考生近年亦減少，學院招生壓力大，但幼兒教育榮譽學士一年級新生學額會維持80個。他稱校方同時會「北望神州」宣傳，又透露擬增設教育學碩士課程，最快2025/26學年推出。

考生減「個餅係咁大」

「找多些人食我們的餅」

袁海球昨率耀中幼教學院管理團隊出席傳媒交流。談到本港出生率正下跌，影響幼稚園收生，袁海球稱學院招生壓力亦大，其中DSE考生人數由數年前約7萬，跌至現時約4萬多，指香港的學生人數減少，「個餅係咁大，現在的挑戰是要找多些人去食我們個餅」。

袁海球稱收生策略包括「北望神州」，稱辦團多在大中華發展，校方現時定期北上，並與內地中學和大學簽訂合作備忘錄，讓內地學界了解學院課程、升學銜接等。他說，學院也會跟本地中學聯繫，讓高中生體驗幼教課程，及早規劃升學前路。副校長（行政）林文全認為幼教行業仍「大有前景」。

袁稱學院的幼兒教育榮譽學士一年級新生學額維持80個，直至2028年。校方亦計劃推出「學位教師教育深造文憑（幼兒教育）課程」和首個教育學碩士課程，修讀前者可獲社署頒發的特殊幼兒工作者執照。

另外，教育局去年2月公布，耀中耀華教育網絡有限公司獲批出天水圍一幅全新校地，辦團宣布命名為「香港耀華學校」，成為本港首間內地課程「一條龍」私校。項目總監伍德基昨說，校址尚未動土，按原定目標，爭取2026/27學年開始運作。

在港辦內地課程 被問賣點

稱教粵語繁體字 有「香港仔」感覺

被問在香港辦內地課程學校，對內地生是否具吸引力，伍德基稱學校以中英教學，並強調國際視野且推廣中國文化，學生亦可學習講粵語和普通話、學寫繁體字，「不是只識普通話、其他什麼都不會，真正有『香港仔』的感覺」。他形容學生「進可攻，退可守」，修畢課程可返回內地升學；如學校將來獲准開辦國際課程，學生可在香港或其他地方升學，出路多元。

伍德基續說，推動深港兩地交流之際，不應只鼓勵香港學生北上大灣區城市，指內地生亦可南下，促進兩地真正共融，「現在好可能從交往開始，包括文化、旅遊、消閒、商業、經濟交往，但教育上又如何交往呢？」

相關字詞﹕袁海球 幼兒教育 耀中幼教學院

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