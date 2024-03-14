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教育
2024年3月14日星期四
公民學堂 第058期
耀中幼教學院稱收生壓力 學額不減 將北上宣傳
「近年家庭遷移」 綠茵幼稚園將結業
理大推運動專科物理治療證書課程
時事懶人包：滴血測認障
放眼中國：哈爾濱文旅「出圈」
大開眼界：大型體育活動事務委員會
知識寶庫：內地掀彩票熱 青年沉迷惹關注
中外人物：南非總統拉馬福薩
綠色生活：水資源短缺
綠色生活：參考答案
放眼經濟：外匯基金
世界之趣：秘魯守護牛
世界之趣：無顏色禁忌的普卡拉
新聞有常識：麻疹來襲快打針？
你是誰：小鎮出身天后
放眼經濟：外匯基金
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【明報專訊】■新聞撮要
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耀中幼教學院稱收生壓力 學額不減 將北上宣傳
「近年家庭遷移」 綠茵幼稚園將結業
理大推運動專科物理治療證書課程
時事懶人包：滴血測認障
放眼中國：哈爾濱文旅「出圈」
大開眼界：大型體育活動事務委員會
知識寶庫：內地掀彩票熱 青年沉迷惹關注
中外人物：南非總統拉馬福薩
綠色生活：水資源短缺
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世界之趣：無顏色禁忌的普卡拉
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耀中幼教學院稱收生壓力 學額不減 將北上宣傳
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你是誰：小鎮出身天后
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