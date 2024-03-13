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教育
2024年3月13日星期三
Smarties' Power English 第404期
DSE英文科口試開考 京高中率團應考：競爭細
高可寧小學搬校 新學年停收小一
4歲港童畫作 聯合國比賽奪冠
食樂有味：春季飲食攻略
食樂有味：春與春尋的飲食
詞中物：房間與心像——讀孫維民〈一隻麻雀誤入人類的房間〉
視聽之娛：為東山再起求放映作品——《光影戲遊》
時事中文：美斯放飛機
文字發酵：成語拼春色
參考答案
Talk of the town : Be cautious of AI-generated content
Talk of the town : AI-driven cyber scams
Talk of the town Answers
Spot the flaws : Me vs. I
Spot the flaws Answers
Horizon : Astonishing time capsules
Horizon Answers
Talk of the town Answers
【明報專訊】■Gear up
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DSE英文科口試開考 京高中率團應考：競爭細
高可寧小學搬校 新學年停收小一
4歲港童畫作 聯合國比賽奪冠
食樂有味：春季飲食攻略
食樂有味：春與春尋的飲食
詞中物：房間與心像——讀孫維民〈一隻麻雀誤入人類的房間〉
視聽之娛：為東山再起求放映作品——《光影戲遊》
時事中文：美斯放飛機
文字發酵：成語拼春色
參考答案
Talk of the town : Be cautious of AI-generated content
Talk of the town : AI-driven cyber scams
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Spot the flaws : Me vs. I
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高可寧小學搬校 新學年停收小一
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詞中物：房間與心像——讀孫維民〈一隻麻雀誤入人類的房間〉
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時事中文：美斯放飛機
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