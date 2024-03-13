高可寧小學搬校 新學年停收小一

東華三院高可寧紀念小學位於葵涌麗瑤邨，1977年創校。根據《小學概覽2023》，今學年小一至小六級總共開13班，其中小一級只設一班，較上學年減一班。

官津小學統一派位申請今年1月展開，翻查當時出版的《2024年度小一入學統一派位選校名單》，高可寧紀念小學所在的65校網共有12間津貼小學供家長選擇，惟名單上已不包括該校。

派0班小學 教局：4月上旬聯絡家長

此外，教育局早前稱一間小學因「小一入學統籌辦法」兩輪收生未達16人「開班線」，收生不足下學年被「派0班」小一。本報日前向局方查詢有否官立小學被「派0班」小一，教育局昨回覆時未透露涉事學校詳情，重申如學校對核准班級結構建議有任何意見，可在本月25日或之前提交意見；如局方審視學校的意見後，確認該校最終不獲資助開辦小一班級，會在下月上旬聯絡有關家長，協助他們重新選擇其他學位。

教育局續稱，會盡量顧及家長的意願及申請學生的兄姊入學情况安排，受影響家長亦可選擇參加統一派位，按機制獲派其他公營小學的小一學位；學位分配組會與家長保持緊密溝通，盡力提供協助。

保良局：收生理想 無考慮合併

另一辦學團體保良局昨回覆本報稱，屬下小學收生理想，新學年開辦班數平穩，又稱沒有合併小學的考慮。