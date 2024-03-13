明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

DSE英文科口試開考 京高中率團應考：競爭細

【明報專訊】中學文憑試（DSE）英文科口試昨日開考。昨在粉嶺一個試場，有DSE內地與考學校的考生家長專程陪同子女來港應考，特地在香港留宿。另有北京的中學教師率逾10名學生來港，以自修生身分考DSE，已安排入住北區的酒店。該教師稱，相較內地高考，DSE競爭較細；其學生表示，希望以DSE成績報讀香港的大學或負笈海外。

今屆DSE首有兩間港人子弟學校獲批成為「與考學校」並設內地試場，分別是廣州暨大港澳子弟學校和深圳香港培僑書院龍華信義學校，共涉約110名學校考生。按考評局考試規則要求，內地的學校考生必須赴港應考英文科口試。

粉嶺試場門外泊內地家長車

本報記者昨午到粉嶺一間中學的試場觀察，不少考生等候開考時不斷翻閱筆記，為口試「最後衝刺」，校門外亦停泊數輛「中港車牌」的私家車，接載操普通話的學生。有內地家長昨向本報表示，陪同就讀於深圳培僑的孩子來港應考口試，並計劃在港留宿，沒進一步受訪透露備試安排。

京考生：利報讀香港海外大學

昨在試場外亦有北京的中學教師，帶隊安排學生來港考DSE。教師武小姐在北京一所高中任教國際班，首次率學生到香港應考DSE，她稱該校11名應屆DSE考生，以自修生身分考試。她稱，其學生的口試試場大多在北區，已統一安排學生在當區酒店留宿。其學生鄧同學表示，DSE成績更有利於升讀香港甚至海外的大學，故放棄應考內地高考。

昨日英文科口試題目包括「電子博物館」，要求考生闡述為何博物館將藝術品放到網上、考生認為在網上或欣賞展品實物較好；另有題目探討外賣電子應用程式，要求考生論述這些程式的受歡迎程度、指出外賣員正面對的挑戰。英文口試佔全科10%分數。

考生陳同學表示，小組討論氣氛不算激烈，「回應、溝通不是很多」，他只爭取到兩次發言機會，形容表現一般。考生文同學則指應考前很緊張，但發現同組同學水平差不多，便放鬆下來。

上 / 下一篇新聞