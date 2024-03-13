DSE英文科口試開考 京高中率團應考：競爭細

今屆DSE首有兩間港人子弟學校獲批成為「與考學校」並設內地試場，分別是廣州暨大港澳子弟學校和深圳香港培僑書院龍華信義學校，共涉約110名學校考生。按考評局考試規則要求，內地的學校考生必須赴港應考英文科口試。

粉嶺試場門外泊內地家長車

本報記者昨午到粉嶺一間中學的試場觀察，不少考生等候開考時不斷翻閱筆記，為口試「最後衝刺」，校門外亦停泊數輛「中港車牌」的私家車，接載操普通話的學生。有內地家長昨向本報表示，陪同就讀於深圳培僑的孩子來港應考口試，並計劃在港留宿，沒進一步受訪透露備試安排。

京考生：利報讀香港海外大學

昨在試場外亦有北京的中學教師，帶隊安排學生來港考DSE。教師武小姐在北京一所高中任教國際班，首次率學生到香港應考DSE，她稱該校11名應屆DSE考生，以自修生身分考試。她稱，其學生的口試試場大多在北區，已統一安排學生在當區酒店留宿。其學生鄧同學表示，DSE成績更有利於升讀香港甚至海外的大學，故放棄應考內地高考。

昨日英文科口試題目包括「電子博物館」，要求考生闡述為何博物館將藝術品放到網上、考生認為在網上或欣賞展品實物較好；另有題目探討外賣電子應用程式，要求考生論述這些程式的受歡迎程度、指出外賣員正面對的挑戰。英文口試佔全科10%分數。

考生陳同學表示，小組討論氣氛不算激烈，「回應、溝通不是很多」，他只爭取到兩次發言機會，形容表現一般。考生文同學則指應考前很緊張，但發現同組同學水平差不多，便放鬆下來。