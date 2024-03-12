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教育
2024年3月12日星期二
星笈中文 第124期
被問大學分階段加費可取否 教資會：不排除任何可能
中大參與研究 發現「2型糖尿病」併發病代謝物
競委教局培訓講案例 280教師參與
海關檢1.1億元大麻花 部分藏空氣清新機
考試履歷表：詩人教師曾詠聰 與學生砥礪前行
考試履歷表：卷二留意陷阱 袋住合適素材
文言遷移：窈窕淑女 君子好逑——借香草美人喻追尋理想的傳統象徵
課外文言：詩豪的亡與忘
課外文言：題目
課外文言：參考答案
其人其事：詩豪石曼卿 教歐陽修何謂命
考試履歷表：詩人教師曾詠聰 與學生砥礪前行
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【明報專訊】年少時，仰望老師，總覺得他比天高，猶如神，難靠近；
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被問大學分階段加費可取否 教資會：不排除任何可能
中大參與研究 發現「2型糖尿病」併發病代謝物
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文言遷移：窈窕淑女 君子好逑——借香草美人喻追尋理想的傳統象徵
課外文言：詩豪的亡與忘
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