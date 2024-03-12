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教育

競委教局培訓講案例 280教師參與

【明報專訊】競委會昨日與教育局首次合辦培訓活動，以網上課程講解《競爭條例》主要內容和實施最新情况，並涉獵本港競爭法的多宗案例，約280名任教經濟、生活與社會、公民與社會發展科等多個科目的中學教師參與。

活動講者之一、競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章稱，教師藉活動可更全面掌握《競爭條例》的重點和案例，教導學生時更得心應手，又稱向青少年推廣公平競爭很重要，可幫助他們日後投身職場或創業做好準備。活動另一講者是調查組主管黃錦鴻。

競委會代表在活動中向教師介紹早前試行推出的「合謀有罪！睇劇認識《競爭條例》」中學教材套，指現已再度推出，接受學校報名使用教材套，所有參與學校將獲競委會頒發獎狀。教材套包括一套兩集改編自競爭法真實個案的實况劇，附有PowerPoint介紹《競爭條例》下的4種嚴重反競爭行為，並提供多項選擇題及討論題目工作紙，助教師測試學生對《競爭條例》的認識。

社媒挑戰賽接受中學生報名

另外，競委會舉辦的「玩‧PO‧競」社交媒體宣傳挑戰賽2024正接受報名，歡迎全港中三至中五生各自組隊，隊伍需設計兩個社交媒體帖文，展示《競爭條例》如何維護市場競爭、保障商界及消費者的利益，帖文須包含至少一項反競爭行為，例如圍標、合謀定價或瓜分市場內容。

相關字詞﹕競爭條例 競委會

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