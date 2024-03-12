中大參與研究 發現「2型糖尿病」併發病代謝物

稱助更精確提供治療

中大醫學院團隊從香港糖尿病生物庫中，抽取1991名2型糖尿病患者的生物樣本做研究，利用核磁共振波譜測量170種代謝物，之後進行中位數為期5.2年的追蹤分析。結果顯示，156種代謝物與腎功能下降或蛋白尿相關，當中75種同時跟「心血管事件」有關聯，隨後鎖定22種「代謝生物標誌物」與糖尿病腎病及心血管疾病有顯著關連，包括含豐富三酸甘油的脂蛋白、小型高密度脂蛋白、亮氨酸（胺基酸的一種）和白蛋白。研究結果已刊於歐洲糖尿病研究協會（EASD）的官方期刊Diabetologia。

中大醫學院內科及藥物治療學系講座教授陳重娥說，透過了解糖尿病腎病與心血管疾病之間潛在的代謝學關聯，將更精確地預測患者的心血管疾病風險，提供更精準的治療建議。研究的通訊作者、中大醫學院何善衡糖尿科教授馬青雲稱，研究結果有助在現有的風險預測模型上，改良疾病的風險分層。

另外，團隊在研究過程中，利用香港糖尿病生物庫資源整合了一個「代謝生物標誌物組」，用以預測2型糖尿病腎病患者併發心血管疾病風險，再與香港糖尿病登記冊、荷蘭Hoorn糖尿病護理系統的樣本比對，並取得驗證。馬青雲指研究突顯建立生物庫的重要，有助發現及理解疾病機制和生物標記，與不同群體和生物庫可以產生協同作用。